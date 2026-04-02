Названа дата открытия железной дороги "Агдам-Ханкенди" в Азербайджане

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" анонсировало открытие железнодорожного пути "Агдам-Ханкенди" в 2027 году.

Железная дорога "Агдам-Ханкенди" будет открыта к началу 2027 года, такое заявление сделал заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ариф Агаев.

Он отметил, что в период с 2025 года объем пассажирских перевозок значительно увеличился.

"В результате принятых мер в 2025 году АЖД достигли рекордного показателя, перевезя более 10 млн пассажиров, что еще раз демонстрирует важностью, которую мы придаем повышению качества обслуживания и удовлетворенности клиентов"

– Ариф Агаев

Он напомнил, что в прошедшем году были восстановлены некоторые маршруты. В частности, "Баку-Балакян-Баку", "Баку-Газах-Баку" и "Баку-Агдам-Баку".

По словам Агаева, кроме самой железной дороги "Агдам-Ханкенди" в 2027 году будет реализовано строительство Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса.