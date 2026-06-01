Воздушное пространство закрыли в Кувейте после атаки Ирана

Кувейт закрыл на сутки воздушное пространство после ударов Ирана по международному аэропорту Эль-Кувейта. Об этом рассказал 3 июня источник, сославшись на соответствующее решение авиационных властей страны.
"Воздушное пространство Кувейта закрыто ориентировочно до 12:00 по всемирному времени (15:00 мск) четверга, 4 июня"
– источник
Согласно информации Главного управления гражданской авиации эмирата, пассажирский терминал воздушной гавани подвергся атаке со стороны Ирана.
"В международном аэропорту Кувейта задействован план действий в чрезвычайных ситуациях после того, как пассажирский терминал Т1 подвергся атаке иранских беспилотников и ракет"
– Главное управление гражданской авиации Кувейта
Уточняется, что в результате атаки ранены несколько человек, им оказали необходимую помощь. Кроме того, получили повреждения ряд объектов аэропорта.
В связи с инцидентом власти Кувейта решили приостановить все вылеты. Прибывающие рейсы перенаправляют в другие аэропорты.
В Минобороны Кувейта подтвердили, что БПЛА атаковали терминал Т1. В ведомстве отметили, что нападение привело к "серьезному материальному ущербу".