Турнава возглавила группу банковского надзора Центральной и Восточной Европы

Руководитель Национального банка Грузии Натия Турнава избрана главой группы банковского надзора Центральной и Восточной Европы (BSCEE).
Натия Турнава – глава Национального банка Грузии – стала руководителем группы банковского надзора Центральной и Восточной Европы (BSCEE).
Руководителя Нацбанка Грузии выбрали на этот пост единогласно. Выборы прошли на 38-й ежегодной конференции группы, которая состоялась в Молдавии.
Турнава официально займет должность председателя BSCEE 16 декабря нынешнего года. На ней она проработает ровно год.
Напомним, что Грузия уже дважды была председателем группы – в 2018 и 2022 годах.