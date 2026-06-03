Вестник Кавказа

Турнава возглавила группу банковского надзора Центральной и Восточной Европы

Турнава возглавила группу банковского надзора Центральной и Восточной Европы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель Национального банка Грузии Натия Турнава избрана главой группы банковского надзора Центральной и Восточной Европы (BSCEE).

Натия Турнава – глава Национального банка Грузии – стала руководителем группы банковского надзора Центральной и Восточной Европы (BSCEE).

Руководителя Нацбанка Грузии выбрали на этот пост единогласно. Выборы прошли на 38-й ежегодной конференции группы, которая состоялась в Молдавии.

Турнава официально займет должность председателя BSCEE 16 декабря нынешнего года. На ней она проработает ровно год.

Напомним, что Грузия уже дважды была председателем группы – в 2018 и 2022 годах.

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