Вестник Кавказа

Грузия стала членом исполнительного совета ВОЗ

Грузия стала членом исполнительного совета ВОЗ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ираклий Сасания будет представлять Грузию в руководящей структуре ВОЗ. Сасания стал одним из 34 представителей стран мира в организации.

Грузия избрана членом Исполнительного совета Всемирной организации здравоохранения, передают СМИ. 

Тбилиси будет представлять первый замглавы Минздрава Грузии Ираклий Сасания. Он будет находиться на должности в течение трех лет. 

По словам Сасания, избрание в руководящую структуру ВОЗ является признаком авторитета страны на международной арене. 

"Исполнительный совет является главным руководящим органом ВОЗ, который определяет повестку дня и направления формирования глобальной политики. Поэтому участие Грузии в его работе является важным признанием страны на международной арене и одновременно большой ответственностью"

– Ираклий Сасания 

Отметим, что в состав исполнительного совета ВОЗ входят 34 члена из разных стран мира. Организация при выборе стран ориентируется на принцип справедливого географического распределения, чтобы охватить все регионы мира. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
720 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.