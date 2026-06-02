Грузия стала членом исполнительного совета ВОЗ

Ираклий Сасания будет представлять Грузию в руководящей структуре ВОЗ. Сасания стал одним из 34 представителей стран мира в организации.

Грузия избрана членом Исполнительного совета Всемирной организации здравоохранения, передают СМИ.

Тбилиси будет представлять первый замглавы Минздрава Грузии Ираклий Сасания. Он будет находиться на должности в течение трех лет.

По словам Сасания, избрание в руководящую структуру ВОЗ является признаком авторитета страны на международной арене.

"Исполнительный совет является главным руководящим органом ВОЗ, который определяет повестку дня и направления формирования глобальной политики. Поэтому участие Грузии в его работе является важным признанием страны на международной арене и одновременно большой ответственностью"

– Ираклий Сасания

Отметим, что в состав исполнительного совета ВОЗ входят 34 члена из разных стран мира. Организация при выборе стран ориентируется на принцип справедливого географического распределения, чтобы охватить все регионы мира.