Вестник Кавказа

В КЧР откроют туристический экомаршрут к Бадукским озерам

В КЧР откроют туристический экомаршрут к Бадукским озерам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в КЧР после проведения благоустройства территории откроют популярный экологический туристический маршрут к Бадукским озерам, его протяженность составит 7 км.

В Карачаево-Черкесии Тебердинский национальный парк 4 июня откроет для туристов экологический маршрут к Бадукским озерам. Об этом сообщает дирекция нацпарка.

​Предварительно для удобства посетителей специалисты провели на тропе комплексные работы по благоустройству. Протяженность туристического пути составляет 7 км в обе стороны.

​ Бадукские озера представляют собой каскад из трех горных водоемов обвально-запрудного происхождения. Озера расположены на реке Бадук между хребтами Хаджибей и Бадукским.

​Тебердинский природный заповедник был основан в 1936 году, а в августе 2021-го официально получил статус национального парка. Сегодня эта территория площадью свыше 112 тыс га выступает крупным центром горного туризма и альпинизма в регионе.

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