В КЧР откроют туристический экомаршрут к Бадукским озерам

В Карачаево-Черкесии Тебердинский национальный парк 4 июня откроет для туристов экологический маршрут к Бадукским озерам. Об этом сообщает дирекция нацпарка.
Предварительно для удобства посетителей специалисты провели на тропе комплексные работы по благоустройству. Протяженность туристического пути составляет 7 км в обе стороны.
Бадукские озера представляют собой каскад из трех горных водоемов обвально-запрудного происхождения. Озера расположены на реке Бадук между хребтами Хаджибей и Бадукским.
Тебердинский природный заповедник был основан в 1936 году, а в августе 2021-го официально получил статус национального парка. Сегодня эта территория площадью свыше 112 тыс га выступает крупным центром горного туризма и альпинизма в регионе.