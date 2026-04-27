Европа нарастила поставки российского СПГ на 19%

Объем поставок российского газа в страны Евросоюза за первые пять месяцев текущего года подскочили на 19% относительно аналогичного периода минувшего года.

Европейские страны за январь-май 2026 года закупили у России на 19% больше сжиженного природного газа, чем год назад, следует из информации европейского аналитического центра Bruegel.

Так, за эти пять месяцев в 2026 году ЕС импортировал порядка 11,2 млрд кубометров российского СПГ. В 2025 году за аналогичный период показатель составил лишь 9,5 млрд кубометров, пишет ТАСС.

В мае СПГ из России в Европу было поставлено 2,3 млрд кубометров. Это на 4,5% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 21% больше, чем в том же месяце минувшего года.