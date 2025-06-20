РФ участвует в образовательных проектах в Карабахе – Титов

Спецпредставитель президента РФ Борис Титов заявил о том, что Россия активно участвует в развитии образовательной деятельности в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Российская сторона принимает участие в образовательных проектах Карабаха, такое заявление на полях XXIX Петербургского международного экономического форума сделал спецпредставитель президента РФ Борис Титов.

Он отметил, что Россия заинтересована в партнерстве с Азербайджаном в этой области.

"Там университет открыт, это очень важно. Небольшой университет, которому уделяется очень большое внимание. И там наши уже есть преподаватели"

— Борис Титов

Также Москва и Баку планируют развивать совместные проекты IT‑сектора в Карабахе, рассказал он.

"Дата-центры пока создавать сложно, нужны какие-то специальные программы, но я думаю, что в этом смысле можно работать"

– Борис Титов