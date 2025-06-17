Борис Титов призвал Россию инвестировать в Азербайджан

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов призвал российские компании делать инвестиции в Азербайджан.

Российскому бизнесу стоит задуматься о том, чтобы совершать инвестиции в Азербайджан, рассказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Он охарактеризовал деловой климат в Азербайджане как "очень мягкий" – по словам Титова, далеко не в каждой стране можно найти настолько благоприятные условия для инвестиций.

"Сегодня я советую всем российским компаниям инвестировать в Азербайджан"

– Борис Титов

По его словам, на начало сентября запланирован визит в Азербайджан группы российских бизнесменов, "автопробег такой".

Однако, отметил спецпредставитель, предприниматели отправятся в Азербайджан не только для знакомства с "красивейшими местами" этой страны.

"Будет инвестиционное мероприятие, и мы искренне будем убеждать этих предпринимателей, которые представляют самые разные отрасли, что можно и нужно вкладывать в эту страну свои деньги"

– Борис Титов