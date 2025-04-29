Азербайджан нарастил внешнеторговый оборот

С начала года Азербайджан провел торговые операции почти на $21 млрд, что на 13,7% больше, чем в прошлом году. На долю экспорта пришлось более $11 млрд.

С января по май текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными государствами на сумму почти $21 млрд, сообщает Государственный таможенный комитет.

По информации ведомства, данные показатели на 13,7% ($2,5 млрд) превысили прошлогодние данные. На долю экспорта пришлось более $11 млрд внешнеторгового оборота.

Что касается импорта, то его доля составила около $10 млрд. В Комитете указали, что за последний год экспорт из Азербайджана просел на 1,2%, а импорт увеличился на 36,5%.

Уточняется, что во внешней торговле образовалось положительное сальдо, размер которого превысил $1 млрд, что в 3,7 раза ($2,8 млрд) меньше показателей 2024 года.