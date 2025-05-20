Владимир Путин рассказал о российско-азербайджанских отношениях

Товарооборот России и Азербайджана за прошлый год увеличился на 7%, сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств президент РФ Владимир Путин.

За минувший 2024 год товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился на 7%, и это – хороший показатель, рассказал на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств президент России Владимир Путин.

"У нас хорошие проекты - "Север-Юг" и несколько других хороших направлений в логистике и, кстати, в сфере производства, в том числе в сфере судостроения. Мы готовы загружать Бакинский завод нашими заказами"

- Владимир Путин

Там есть над чем работать, и все эти проекты имеют хорошее наполнение, отметил российский лидер, выразив уверенность, что все они будут реализованы.