Азербайджан нарастил товарооборот с Россией и странами СНГ

Азербайджан с начала текущего года увеличил товарооборот с Россией и странами Содружества Независимых Государств, приводит данные Государственный таможенный комитет АР.
С января по апрель 2025 года товарооборот между Азербайджаном и СНГ по сравнению с прошлогодними показателями вырос на 39,8% превысив $2,68 млрд.
В ведомстве заявили, что экспорт из Азербайджана в страны содружества составил свыше $485 млрд. Импорт из государств СНГ в Азербайджан за первые 4 месяца достиг $2,19 млрд.
В Комитете также отметили рост товарооборота между Россией и Азербайджаном. С января по апрель этого года обе страны наторговали на $1,824 млрд, что больше, чем в 2024 году.
Рост товарооборота между государствами составил 39,4%. Азербайджан экспортировал в Россию товаров на $322,8 млн. В свою очередь, Россия поставила продукции на $1,5 млрд.