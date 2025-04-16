Азербайджан нарастил товарооборот с Россией и странами СНГ

Товарооборот между Россией и Азербайджаном составил более $1,8 млрд. Экспорт из Азербайджана в страны СНГ в 2025 году достиг $485 млн.

Азербайджан с начала текущего года увеличил товарооборот с Россией и странами Содружества Независимых Государств, приводит данные Государственный таможенный комитет АР.

С января по апрель 2025 года товарооборот между Азербайджаном и СНГ по сравнению с прошлогодними показателями вырос на 39,8% превысив $2,68 млрд.

В ведомстве заявили, что экспорт из Азербайджана в страны содружества составил свыше $485 млрд. Импорт из государств СНГ в Азербайджан за первые 4 месяца достиг $2,19 млрд.

В Комитете также отметили рост товарооборота между Россией и Азербайджаном. С января по апрель этого года обе страны наторговали на $1,824 млрд, что больше, чем в 2024 году.

Рост товарооборота между государствами составил 39,4%. Азербайджан экспортировал в Россию товаров на $322,8 млн. В свою очередь, Россия поставила продукции на $1,5 млрд.