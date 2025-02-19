Азербайджан и Казахстан на треть нарастили товарооборот

В начале 2025 года взаимный товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном вырос на 32%. За два месяца он составил почти $72 млн.

В Азербайджане назвали объем торговых операций с Казахстаном за первые два месяца этого года.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-феврале 2025 года товарооборот между странами составил $71,9 млн. Это на 32,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

Значительно возрос экспорт из Азербайджана в Казахстан: на 67,1%, до $12,2 млн. Импорт из Казахстана также вырос - на 27,9%, до $59,7 млн.