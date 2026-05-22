Вестник Кавказа

Рубио назвал переговоры с Лавровым зрелой дипломатией

Рубио назвал переговоры с Лавровым зрелой дипломатией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил переговорный процесс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и назвал его зрелой дипломатией.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал свои разговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым зрелой дипломатией.

Как он отметил, в прошедшем месяце между ними состоялось два разговора.

По словам Рубио, такие диалоги Вашингтона и Москвы очень важны.

"У меня было много разговоров с министром иностранных дел Лавровым. И мы должны (делать это - ред.), потому что это зрелая дипломатия, и это важно"

– Марко Рубио

Значительно лучше, когда есть "кто-то с другой стороны", с кем ведутся значительные разговоры, чем нет, подчеркнул госсекретарь США.

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