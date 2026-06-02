Вестник Кавказа

Москва ожидает, что Ереван выберет укрепление отношений – Рябков

Москва ожидает, что Ереван выберет укрепление отношений – Рябков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армении предстоит сделать выбор, и Россия рассчитывает, что этот выбор будет сделан в пользу укрепления двусторонних отношений, заявил Рябков.

Москва рассчитывает, что Ереван сделает выбор в пользу укрепления отношений, такое заявление на полях ПМЭФ-2026 сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Я думаю, события последнего времени показывают, что (Армении) нужно делать выбор. Мы рассчитываем, что выбор будет исторически правильным в пользу укрепления традиционных, глубоких, братских отношений с Россией, отчего всегда выигрывал, и уверен, будет выигрывать армянский народ"

– Сергей Рябков

Ранее Россия и другие страны ЕАЭС призвали армянское руководство в скором времени провести референдум, чтобы определиться между ЕАЭС и ЕС. По словам премьера Никола Пашиняна, сейчас оснований для этого нет: Армения не обращалась в Евросоюз по вопросу вступления. Также он объявил, что планирует лично посетить следующее заседание Евразийского экономического союза. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
850 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.