Армения второй раз выбирает между Россией и Европой

Александр Клемент

В Армении все громче звучат голоса о европейском векторе развития. Часть населения смотрит на Европу как на шанс вырваться из замкнутого круга постсоветской зависимости. Между тем, 2013 году Армения уже выбирала между Россией и ЕС. Расскажем, к чему это привело и чего ожидать сейчас.

Армения – Россия – Евросоюз 2013

13 лет назад Ереван уже стоял перед выбором: соглашение об ассоциации с Европейским союзом или евразийский проект. Подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским союзом закончилась 3 сентября 2013 года, когда президенты РФ и Армении официально зафиксировали решение Еревана вступить в Таможенный союз и присоединиться к формированию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а 10 октября 2014 года в Минске президенты Белоруссии, Казахстана, России и Армении подписали Договор о присоединении Армения к ЕАЭС.

Тогда Россия фактически продемонстрировала Армении модель политико-экономической лояльности: интеграция в евразийское пространство в обмен на энергетические и торговые преференции. Уже в декабре 2013 года Москва резко снизила цену на газ для Армении: примерно с $270 до $189 за тысячу кубометров. Одновременно были обнулены экспортные пошлины на газ, нефтепродукты и необработанные алмазы. Для Армении, практически полностью зависимой от российского газа, это было не просто экономической уступкой, а вопросом энергетического выживания. Снижение цены на газ на 30% было для принципиальным для Армении, находившейся в блокаде: закрытые границы с Турцией, конфликт с Азербайджаном, высокая зависимость от российских рынков и системы безопасности. Энергетика, инфраструктура, безопасность все сильнее завязывалось на Москву.

Параллельно Россия получила полный контроль над компанией «АрмРосгазпром». Армения передала «Газпрому» последние 20% акций компании, в том числе в счет накопившегося газового долга. Фактически энергетическая система страны оказалась встроенной в российскую инфраструктуру влияния.

Армения – Россия – Евросоюз 2026

После событий последних лет, связанных с поражением в войне и удручающим экономическим состоянием, в армянском обществе заметно усилилось разочарование в ОДКБ и евразийской интеграции. Однако очевидно, что европейский путь для Армении - не романтическая прогулка под флагами ЕС, а путь, за который, возможно, придется дорого платить:

Энергетика. Россия предоставляла Армении льготные цены на газ как союзнику внутри евразийского пространства. Если политические отношения продолжат охлаждаться, Москва теоретически может отказаться от специальных условий и перевести цены на рыночный уровень. Для армянской экономики это будет крайне болезненно.

Торговля. Россия остается одним из крупнейших рынков для армянского экспорта и главным источником денежных переводов от трудовых мигрантов. Любые ограничения, усиление таможенного контроля или осложнение логистики способны ударить по армянскому бизнесу. В последние годы уже возникали проблемы на грузовом маршруте через Верхний Ларс - ключевой транспортной артерии между Россией и Арменией.

Ереван рискует оказаться между двумя интеграционными системами. Полноценное сближение с ЕС практически несовместимо с глубоким участием в ЕАЭС, поскольку это разные таможенные и экономические модели. Армении в определенный момент придется делать стратегический выбор.

Но есть и другая сторона вопроса. Сторонники европейского курса считают, что зависимость от одного центра силы сделала армянскую экономику уязвимой. Они видят в ЕС шанс на институциональные реформы, инвестиции, развитие технологий и снижение монопольной зависимости от России. Однако ЕС не сможет быстро компенсировать Армении российские энергетические скидки, рынок труда или систему безопасности. Кроме того, сотни тысяч армянских семей прямо или косвенно зависят от российского рынка труда и денежных переводов. Российский газ продолжает быть фундаментом армянской энергетики.

Географию невозможно отменить политическими лозунгами: Армения не окружена странами ЕС. Она находится в одном из самых напряженных регионов мира. И если Ереван окончательно сделает ставку на европейскую интеграцию, Москва вполне может перестать смотреть на Армению как на привилегированного союзника. Для маленькой экономики это может стать тяжелым ударом.

Одновременно сторонники европейского курса задают другой вопрос: может ли Армения бесконечно жить в страхе потерять российские льготы; может ли государство развиваться, если его стратегический выбор всегда определяется угрозой экономического давления.

Конфликт выбора

История Армении - история выживания между империями. Маленькая страна на перекрестке цивилизаций веками училась балансировать между сильными соседями, искать покровителей и одновременно боялась слишком сильной зависимости от них. Поэтому нынешний поворот Армении в сторону Европы вызывает столь бурные эмоции, причем и в Москве, и внутри армянского общества.

Здесь начинается конфликт выбора. С одной стороны-прагматизм, стабильность и привычная система связей с Россией. С другой - надежда на более независимое будущее, европейские институты и попытка изменить модель государства. Проблема в том, что история редко дает маленьким странам право на идеальный выбор. Армения снова оказалась между крупными центрами силы. И, возможно, самое трудное для нее сегодня - понять, где заканчивается союзническая поддержка и вопрос идет о цене геополитической самостоятельности. Поэтому выбор Армении - не просто спор между Востоком и Западом, это выбор между экономической стабильностью и попыткой изменить модель развития страны в долгосрочной перспективе. Именно поэтому вопрос о европейском пути для Армении становится не только политическим, но и экзистенциальным.