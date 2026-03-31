Россия вскоре погасит свой внешний долг – глава Минфина

Внешний долг Российской Федерации составляет 10% и вскоре он будет погашен, такое заявление сделал на ПМЭФ глава Минфина.
Министр финансов России Антон Силуанов объявил, что скоро РФ может погасить имеющийся внешний долг.
"У нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что таких долгов не останется. Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры"
– Антон Силуанов
Глава Минфина в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит в эти дни, добавил, что РФ работает на собственную независимую финансовую и экономическую модель, в этом и заключается суверенитет.