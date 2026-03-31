Вестник Кавказа

Россия вскоре погасит свой внешний долг – глава Минфина

Россия вскоре погасит свой внешний долг – глава Минфина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внешний долг Российской Федерации составляет 10% и вскоре он будет погашен, такое заявление сделал на ПМЭФ глава Минфина.

Министр финансов России Антон Силуанов объявил, что скоро РФ может погасить имеющийся внешний долг.

"У нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что таких долгов не останется. Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры"

– Антон Силуанов

Глава Минфина в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит в эти дни, добавил, что РФ работает на собственную независимую финансовую и экономическую модель, в этом и заключается суверенитет.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
665 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.