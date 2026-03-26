Госдолг России за год вырос на 21%

В 2025 году государственный долг России вырос на 21%, до 35,1 трлн рублей, сообщается в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь-декабрь 2025 года.

"Государственный долг Российской Федерации за 2025 год увеличился на 6,1 трлн рублей (на 21%), составив на 1 января 2026 года 35,1 трлн рублей"

– доклад

Внутренний долг РФ вырос на 29,1% и достиг 30,7 трлн рублей за год, внешний – сократился на 15,4% и составил 4,5 трлн рублей.

"Установленные на 1 января 2026 года верхние пределы государственного внутреннего и внешнего долга РФ, а также долга по государственным гарантиям не превышены"

– доклад

Также стало известно, каким в 2025 году был дефицит федерального бюджета – 2,6% ВВП. В министерстве финансов РФ прокомментировали этот показатель.

"По итогам 2025 года дефицит федерального бюджета сложился в размере 2,6% ВВП, ненефтегазовый дефицит - в пределах 6,5% ВВП (против 7,3% по итогам 2024 года). Это одно из ведущих мест по уровню сбалансированности среди стран G20"

– Минфин РФ