Минфин России приостановил валютные операции по бюджетному правилу до лета

Возврат к покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке отложен как минимум до наступления летнего сезона из-за нестабильности мировых цен на энергоресурсы, сообщил Антон Силуанов.

Отвечая на вопросы в ходе съезда РСПП, министр финансов Антон Силуанов пояснил текущую паузу необходимостью оценки ситуации на глобальном рынке нефти и газа.

Исходя из его заявлений, в апреле и мае ведомство не планирует проводить плановые рыночные интервенции.

"Мы сейчас приостановили действие бюджетного правила до лета. Вернемся к этому вопросу, исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы"

- Антон Силуанов.

Традиционно Минфин должен был объявить о параметрах валютных операций на очередной период в первых числах апреля.

Однако ранее правительство начало обсуждать ужесточение бюджетного правила и поэтапное снижение базовой цены отсечения с текущих позиций до $55 за баррель к 2030 году.

Отдельно глава Минфина коснулся темы исполнения государственного бюджета, который на 2026 год сверстан исходя из дефицита в 1,6% ВВП.

За первые два месяца этот показатель достиг 1,5%, но затем нефтяные котировки резко пошли вверх на фоне эскалации иранского конфликта.

По словам министра, сохранение текущей ситуацию на рынке позволит выполнить изначально заложенные параметры и пополнить резервы.

При этом Антон Силуанов категорически отверг использование термина секвестр по отношению к текущей финансовой политике, назвав происходящее традиционной практикой.

"Мы вообще про секвестр никогда не говорили. Слово секвестр - неподходящее слово, мы говорим о консолидации бюджета. Это обычная работа по приоритизации расходов"

- Антон Силуанов