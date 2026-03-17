Цены на нефть не останавливаются на достигнутом

Цены на нефть сегодня утром показали новый рост на фоне неопределенности с Ормузским проливом – так, нефть эталонной марки Brent превысила $112 за баррель, а нефть WTI торгуется уже выше $96 за баррель,

Минувшей ночью в ходе торгов стоимость барреля эталонной нефти марки Brent преодолела рубеж в $112 за баррель.

По состоянию на 05:57 утра цена майских фьючерсов на бочку Brent поднялась на 4,67% относительно предыдущего закрытия, и сейчас торгуется за $112,05, передает РИА Новости.

Вслед за ней пошли в рост и майские фьючерсы на нефть WTI – она подорожала не столь значительно, всего на 0,67%, однако теперь баррель этой эталонной нефти стоит уже $96,13.

Как полагают аналитики, причина очередного витка цен на "черное золото" - обострение конфликта между США, Израилем и Ираном, которое уже привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

Напомним, пиковый всплеск цен на нефть произошел 9 марта - нефть марки Brent поднимались в цене выше $119 за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31%.