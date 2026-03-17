Brent подскочила выше $111

Нефть Brent выросла в цене до $111 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов на бирже.

Так, майские фьючерсы на североморскую смесь Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE в 23:20 мск подорожали на 7,4%, до $111,19 за баррель.

Порог в $111 Brent преодолела впервые с 9 марта минувшего года.

Через несколько минут, к 23:23 мск, нефтяные цены замедлили рост, снизившись до $110,86 (+7,11%).

Стоимость нефти стремительно растет в последние недели из-за войны США и Израиля против Ирана, который в ответ заблокировал Ормузский пролив.