Нефть может подорожать до $200

Citibank прогнозирует еще большей рост цен на нефть до беспрецедентных $200 за баррель на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Цена на нефть будет расти и достигнет около $200 за баррель в случае продолжения перебоев с экспортом на фоне войны в ближневосточном регионе, считают аналитики Citibank.

"Цены на Brent будут расти по мере продолжения конфликта в ближайшие дни до $110-120 за баррель"

– Citibank

Ориентировочно сбои с поставками нефти в Ормузском проливе могут продлиться от 4 до 6 недель, считают специалисты. Вероятность этого составляет примерно 50%.

Это может привести к потере 11-16 млн баррелей нефти в сутки, утверждает Citibank.

"Рынок будет расти до тех пор, пока не произойдет масштабная интервенция со стороны МЭА/ОЭСР или пока мировые державы не приступят силовой разблокировке Ормузского пролива"

– Citibank

Они прогнозируют, что цена на нефть может достигнуть рекордных $150 или $200 за баррель в случае, если Ормузский пролив останется фактически заблокированным до июня текущего года.

Кроме того, такой сценарий возможен при условии, что Иран будет наносить удары по энергетическим объектам региона.

Также высок риск повышения цен на алюминий ввиду сокращения его мирового производства почти на 6% по причине остановки плавильных заводов региона, ожидают специалисты Citibank.