Дмитриев: нефть вскоре перешагнет отметку в $150

К началу апреля биржевые цены на нефть могут достигнуть уровня $150, такое мнение выразил Дмитриев. Он отметил, что на цены влияет не только экспорт нефти с Ближнего Востока, но и снижение производства.

Через пару недель нефть на мировом рынке подорожает выше $150, дал прогноз спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Рост цен связан с нестабильностью поставок и снижением производства в связи с конфликтом США и Израиля против Ирана и блокадой стратегически важного Ормузского пролива.

Глава РФПИ прокомментировал публикацию издания The Wall Street Journal, в которой говорится о вероятном усугублении энергокризиса из-за иранского конфликта.

"В июне прошлого года мы прогнозировали повышение цены на нефть до $100 и дороже. Сейчас мы на пути к $150 и больше в ближайшие 2-3 недели, поскольку перебои (в поставке нефти - прим. ред.) сказываются не только на логистике, но и на самом производстве"

– Кирилл Дмитриев