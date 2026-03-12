Дмитриев: нефть вскоре перешагнет отметку в $150

Через пару недель нефть на мировом рынке подорожает выше $150, дал прогноз спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Рост цен связан с нестабильностью поставок и снижением производства в связи с конфликтом США и Израиля против Ирана и блокадой стратегически важного Ормузского пролива.
Глава РФПИ прокомментировал публикацию издания The Wall Street Journal, в которой говорится о вероятном усугублении энергокризиса из-за иранского конфликта.
"В июне прошлого года мы прогнозировали повышение цены на нефть до $100 и дороже. Сейчас мы на пути к $150 и больше в ближайшие 2-3 недели, поскольку перебои (в поставке нефти - прим. ред.) сказываются не только на логистике, но и на самом производстве"
– Кирилл Дмитриев