В Армении утвердили субсидии для экспортеров овощей и цветов

Власти Армении утвердили субсидии армянским экспортерам тепличных овощей, клубники и цветов для перенаправления поставок на новые альтернативные зарубежные рынки.

Правительство Армении утвердило выдачу финансовых субсидий армянским экспортерам тепличных овощей, цветов и клубники для перенаправления поставок на альтернативные рынки. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров республики.

​Решение принято в связи с действующими ограничениями на ввоз армянских сельскохозяйственных товаров в Россию. Перед этим документ обсудили с крупными экспортерами тепличной продукции.

​По итогам 2025 года общий объем экспорта фруктов, овощей и цветов из Армении составил $197 млн. Из этого объема 93,3% поставок пришлось на российский рынок.

​Субсидии покроют затраты на доставку и продажу товаров за рубежом. За каждый экспортированный цветок выплатят 10 центов. Компенсация за килограмм перца составит $1,1, за помидоры экспортеры получат 74 цента, а за клубнику государство доплатит $2,1.

​В Министерстве экономики республики рассчитывают, что введение компенсаций обеспечит июньский экспорт овощей и ягод на уровне 4 250 т, а цветочной продукции — в объеме 10 млн штук. При этом за аналогичный период 2025 года объем зарубежных поставок армянских фруктов и овощей достигал отметки в 32 тыс.