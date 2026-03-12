Вестник Кавказа

Путин и Мирзиеев проведут встречу на полях ПМЭФ-2026

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Президент РФ проведет переговоры со своим коллегой из Узбекистана в рамках Петербургского международного экономического форума. Лидеры откроют строительство Джизакской АЭС.

Президент России Владимир Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Согласно информации, Владимир Путин в режиме онлайн даст старт строительству атомной электростанции в Джизакской области Узбекистана.

Встреча Путина и Мирзиеева пройдет в Константиновском дворце Петербурга, сообщил Ушаков.

Непосредственно в Узбекистане на месте открытия строительства первого энергоблока АЭС будут присутствовать генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и глава агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев.

Ожидается, лидерам доложат о технической готовности к началу заливки бетона в основание первого энергоблока будущей атомной электростанции.

Кроме того, уточняется, что Шавкат Мирзиеев в числе иностранных гостей форума примет участие в его пленарной сессии.

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