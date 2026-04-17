Страны БРИКС составляют 50% глобального экономического роста – Орешкин

Замруководителя администрации президента РФ заявил о том, что экономика стран БРИКС – это половина от всего экономического роста в мире, в то время как G7 составляют меньше 20%.
Страны БРИКС занимают 50% общемирового экономического роста, такое заявление сделал заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.
Об этом он сообщил в ходе выступления на полях ПМЭФ-2026.
При этом, как подчеркнул Орешкин, страны G7 занимают всего 20%.
"В странах БРИКС сейчас 50% глобального экономического роста, в "семерке" (G7) - меньше 20% глобального экономического роста"
– Максим Орешкин
Как отметил замруководителя администрации президента РФ, это говорит о глобальных переменах в мировой экономике.
"Это будоражит весь мир, мы видим, что в таких условиях все страны мира существуют"
– Максим Орешкин