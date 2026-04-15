Доля стран БРИКС в мировой экономике достигла рекордных 39%

По итогам 2025 года доля стран БРИКС в мировой экономике достигла своего рекорда, превысив 39,2%, сообщают СМИ со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

Отмечается, что это почти на 11% больше, чем доля стран "Большой семерки", которая за прошедший год впервые опустилась до рекордных 28,3%.

Согласно статистическим данным, в это же время, уровень экономики стран БРИКС вырос на 0,5 процентного пункта и достиг максимальных значений за все время существования объединения.

Как сообщили в МВФ, разрыв между вкладом стран БРИКС и стран "Большой семерки" в мировую экономику в прошлом году вырос до рекордных 10,9%.

Из всех стран БРИКС лидерами по уровню вложения в мировую экономику были названы – Китай (19,6%), Индия (8,2%) и Россия (3,4%).

Кроме того, достаточной большой вклад в уровень мирового ВВП по 2,4% занимают Индонезия и Бразилия.