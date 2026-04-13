Трамп допустил удар по мировой экономике в результате военной операции в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия в Иране нанесут удар по мировой экономике, но впоследствии она полностью восстановится. Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Fox Business.

"Послушайте, экономика переживет удар, потому что, знаете ли, мы проходим через это, что бы это ни было... Это будет удар, но я думаю, что все полностью восстановится"

- Дональд Трамп

Трамп также выразил уверенность, что к моменту промежуточных выборов в США цены на нефть и газ снизятся и вернутся к показателям, зафиксированным до начала операции против Ирана.

"Я думаю, к промежуточным выборам они будут намного ниже (цены на нефть и газ), да"

- Дональд Трамп

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. После этого 11 апреля стороны провели несколько раундов переговоров в Исламабаде, однако достичь соглашения об урегулировании конфликта не удалось из-за ряда серьезных противоречий.

Ситуация обострилась 13 апреля, когда США инициировали морскую блокаду Ирана. В американском военном командовании уточнили, что будет полностью блокироваться трафик из портов в Персидском и Оманском заливах, которые связаны между собой Ормузским проливом.