Трамп не хочет втягивать США в долгий конфликт с Ираном

The Washington Post: команда Дональда Трампа начала признавать, что военная операция против Ирана приобретает характер затяжной военной кампании. Трамп опасается "увязнуть" в войне на Ближнем Востоке.

Лидер США Дональд Трамп начал осознавать, что война с Ираном может затянуться, а Вашингтон может не достигнуть своих задач, передает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

"Трамп признал, что наземное наступление или другая военная эскалация могут привести к тому, что США увязнут. До Белого дома дошло, что, как и предупреждали критики, войны на Ближнем Востоке Начинать легко, но прекращать — трудно"

– Washington Post

По информации Washington Post, власти США рассматривают сценарий переворота в Тегеране с приходом к власти нового лидера. Также не исключается попытка властей ИРИ силовым путем прорвать блокаду Ормузского пролива.

При этом власти США оставляют шанс на дипломатическое урегулирование конфликта через пакистанских посредников.

Сценарии для Трампа

Американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что Белый дом сейчас оказался в тупике: США не могут ни склонить Иран к принятию своих условий, ни принять иранские.

"Администрация Трампа в крайне тяжелом положении. Перезапуск переговорного процесса не удался. Принять условия Ирана – значит де-факто признать свое поражение. Выбор остается между двумя вариантами: либо устраивать военную эскалацию в том или ином виде, либо пытаться найти стратегию выхода и закрывать иранскую тему", - прежде всего сказал он.

"Что касается эскалации, то здесь могут быть разные варианты, но проблема в том, что команда Трампа пока не знает, к какому варианту прийти. Вариант номер один — все-таки устроить планировавшиеся неделю назад масштабные удары по иранским объектам инфраструктуры. Как показали события 40 дней конфликта, это не очень-то эффективно и только провоцирует во всем мире обвинения в адрес Трампа в том, что он совершает военные преступления", - продолжил Малек Дудаков.

"Вариант номер два – устроить наземную операцию, высадку десанта на тот же остров Харк в Персидском заливе. Это приведет к серьезным потерям среди американских военных, что обрушит рейтинги Трампа. Вариант номер три, к которому Белый дом пришел сейчас – попытка устроить морскую блокаду Ирана и не пропускать иранские танкеры в Аравийское море. Но здесь есть вопросы, насколько у морской группировки США в регионе достаточно военно-технических возможностей для блокады, ведь на Ближнем Востоке всего 7-8 американских эсминцев сейчас, и они опасаются приближаться к иранскому побережью, чтобы не попасть по удары КСИР – ракетами, минами, дронами и безэкипажными катерами", - сообщил эксперт.

"Блокада Ирана, если она будет реализована, усугубит энергокризис во всем мире, включая сами США. В стране продолжится рост цен на топливо, и это будет серьезно ослаблять позиции республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс. И так сейчас, согласно электоральным моделям, у демократов преимущество примерно в 6 пунктов над республиканцами на этих выборах. Демократы вполне легко и спокойно берут большинство в нижней палате Конгресса. Судя по последним электоральным моделям, у демократов появляются шансы взять и большинство в Сенате. Если Трамп потеряет Сенат, то не сможет даже назначать министров и судей. Для него это крайне неблагоприятный сценарий", - подчеркнул Малек Дудаков.

"Авантюра Трампа в Иране очень непопулярна, больше 60% американцев негативно ее воспринимают и выступают за немедленное ее прекращение. Иранский конфликт ухудшает политические позиции Республиканской партии не только в этом, но и в следующем электоральном цикле, когда состоятся выборы в Конгресс и президентские выборы 2028 года. У Трампа сейчас попросту нет хорошего выбора: либо признавать свое поражение, либо пытаться устроить новую эскалацию. Но воевать долго он не может, так как на войну без одобрения Конгресса президенту отводится всего два месяца, и они очень скоро истекают", - заключил американист.