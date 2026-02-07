Вестник Кавказа

Биткойн упал в цене ниже $62 тыс

Рабочий ноутбук
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стоимость биткойна на торгах опускалась сегодня ниже $62 тыс, приблизившись к минимуму за четыре месяца, следует из данных Binance.

Криптовалюта биткойн продолжает дешеветь: согласно данным последних торгов на площадке Binance, курс биткойна опускался ниже $62 тыс.

В 05:05 мск популярная криптовалюта торговалась по $61 351 тыс, почти достигнув четырехмесячного минимума в $61 442 тыс. Таким образом, за сутки биткойн подешевел на 5,25%.

Спустя несколько часов биткойн немного поднялся и торговался уже по $64 097 тыс (около 10:00 мск).

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