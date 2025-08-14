Падение биткоина 2026: почему дешевеет, стоит ли покупать его сейчас, прогнозы

Нынешний обвал не первый в истории криптовалюты, которая считается волатильным активом: за день курс может колебаться на несколько тысяч долларов, то падая, то поднимаясь в зависимости от условий рынка. В нашем материале объясняем причины падения биткоина, стоит ли его сейчас покупать и что будет с ним дальше.

Биткоин - самая популярная и первая криптовалюта в мире, которая появилась в 2008 году, переживает не лучшие времена: с рекордной цены в $126 тысяч в октябре 2025 года он упал более чем на 45%, и что будет дальше, падение или рост, зависит от множества факторов.

Что происходит с биткоином?

Новости крипторынка начала февраля 2026 года оставляют желать лучшего: ”цифровое золото”, биткоин, теряет позиции, начиная с середины января. За месяц криптовалюта потеряла почти 29% своей стоимости, упав в четверг, 5 февраля до $ 63 тысяч. Правда, 6 февраля произошел 6-процентный рост: биткоин вырос до $ 66,8 тысяч (стоимость биткоина в рублях составляет почти 5,167 млн). Такие колебания говорят о том, что биткоин зашел в зону сильной волатильности, и на то есть причины.

Почему дешевеет биткоин?

Среди причин, по которым биткоин ”просел”, можно выделить как экономические, так и политические.

Конкуренция. Сегодня биткоин уже не тот уникальный актив (хоть и не обеспеченный ни золотом, ни нефтью, ни какими-либо государственными резервами), каким он был в 2008 году. Поэтому он сталкивается с конкуренцией со стороны инвесторов, которые нередко выбирают другие криптовалюты, например, dogecoin, эфир и тд.

Сегодня биткоин уже не тот уникальный актив (хоть и не обеспеченный ни золотом, ни нефтью, ни какими-либо государственными резервами), каким он был в 2008 году. Поэтому он сталкивается с конкуренцией со стороны инвесторов, которые нередко выбирают другие криптовалюты, например, dogecoin, эфир и тд. Четырехлетний цикл. Каждые четыре года биткоин переживет цикл подъема и спада, который связан с его халвингом, то есть снижением размера вознаграждения, выплачиваемого майнерам. Сегодня оно за блок транзакций составляет 3,125 биткоина, а к середине 2028 года упадёт до 1,56 биткоина. Из-за опасений повторения предыдущих падений четырёхлетнего цикла долгосрочные держатели криптовалюты склонны её распродавать.

Каждые четыре года биткоин переживет цикл подъема и спада, который связан с его халвингом, то есть снижением размера вознаграждения, выплачиваемого майнерам. Сегодня оно за блок транзакций составляет 3,125 биткоина, а к середине 2028 года упадёт до 1,56 биткоина. Из-за опасений повторения предыдущих падений четырёхлетнего цикла долгосрочные держатели криптовалюты склонны её распродавать. Макроэкономическая неопределенность . В качестве нового главы ФРС Дональд Трамп предложил кандидатуру Кевина Уорша, который поддерживает жесткие меры в отношении денежно-кредитной политики и настроен агрессивно бороться с инфляцией. Такая позиция будущего главы ФРС пугает инвесторов крипторынка.

. В качестве нового главы ФРС Дональд Трамп предложил кандидатуру Кевина Уорша, который поддерживает жесткие меры в отношении денежно-кредитной политики и настроен агрессивно бороться с инфляцией. Такая позиция будущего главы ФРС пугает инвесторов крипторынка. Экономическая нестабильность. Падение стоимости биткоина 5 февраля совпало с публикацией данных о состоянии американского рынка труда: в январе было уволено более 100 тысяч человек. Это худший показатель с января 2009 года, когда экономика США находилась в кризисе.

Падение стоимости биткоина 5 февраля совпало с публикацией данных о состоянии американского рынка труда: в январе было уволено более 100 тысяч человек. Это худший показатель с января 2009 года, когда экономика США находилась в кризисе. Отсутствие обещанной поддержки. Будучи избранным во второй раз, Трамп пообещал сделать США криптостолицей мира, в том числе за счет ослабления мер по регуляции криптовалюты. Однако законопроект, суть которого создать благоприятные условия для криптовалютной индустрии, так и не был одобрен Сенатом. В итоге оптимизм, который подстёгивал инвесторов вкладывать деньги в криптовалюты, в том числе биткоин, сменился опасениями в отношении будущего отрасли.

Биткоин будет расти или падать?

Сегодня динамика биткоина такова, что многие аналитики финансового рынка и инвесторы настроены, скорее, пессимистично по отношению к криптовалютам. Однако это, возможно, не более чем временная тенденция на фоне текущих опасений инвесторов. В целом все согласны с примерным прогнозом для биткоина на 2026 год, который описывает продолжительную волатильность для цифровой валюты. В частности, Кэрол Александр, профессор финансов из Сасскского университета считает, что биткоин в течение 2026 года будет торговаться на уровне $ 75-110 тысяч за монету, а возможный рост будет обусловлен всё большим участием институциональных инвесторов, то есть крупных организаций - банков, фондов и т. д.

Но есть и совсем медвежьи прогнозы. Например, стратег из Bloomberg Intelligence, Майк Макглоун, исходя из анализа рынка ценных бумаг и акций, в частности, падения технологического сектора, предупреждает, что стоимость биткоина может обвалиться более чем на 85% до $10 тысяч.

Стоит ли сейчас покупать биткоин?

Сейчас биткоин, ликвидность которого определяется как средне-высокая, на этапе распродажи: инвесторы выводят средства из ETF (биржевых инвестиционных фондов), а институциональные инвесторы не торопятся увеличивать свои вложения. Это привело к резкому и, возможно, не последнему падению стоимости самой известной криптовалюты в мире. Поскольку сегодня цена биткоина определяется, прежде всего, факторами американской экономики и политики, принимая решение о покупке этого актива, в первую очередь, нужно обращать внимание на следующие показатели: