Вестник Кавказа

Биткоин взял новый исторический рубеж в 124 тысячи долларов

Биткоин взял новый исторический рубеж в 124 тысячи долларов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самая популярная из криптовалют, биткоин, минувшей ночью в ходе торгов установила новый рекорд, подтвердив свой статус самой дорогой в мире – по данным площадки Binance, ее стоимость превысила $124 тысячи.

Минувшей ночью в ходе торгов на на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance самая популярная в мире криптовалюта биткоин взяла новую планку, подорожав до рекордных $124 060, свидетельствуют данные торгов.

Цены на виртуальные деньги росли поэтапно – к 01:50 мск биткоин "прибавил в весе" почти 3%, более чем до $123 500, однако на этом рубеже останавливаться не захотел, передает РИА Новости.

Спустя каких-то полтора часа биткоин снова устремился в рост, и к 03:22 мск стоил уже рекордных $124 060.

Последние несколько месяцев стоимость самой известной в мире криптовалюты постепенно, но неуклонно растет, свидетельствуют данные статистики.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1240 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.