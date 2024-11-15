Биткоин взял новый исторический рубеж в 124 тысячи долларов

Самая популярная из криптовалют, биткоин, минувшей ночью в ходе торгов установила новый рекорд, подтвердив свой статус самой дорогой в мире – по данным площадки Binance, ее стоимость превысила $124 тысячи.

Минувшей ночью в ходе торгов на на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance самая популярная в мире криптовалюта биткоин взяла новую планку, подорожав до рекордных $124 060, свидетельствуют данные торгов.

Цены на виртуальные деньги росли поэтапно – к 01:50 мск биткоин "прибавил в весе" почти 3%, более чем до $123 500, однако на этом рубеже останавливаться не захотел, передает РИА Новости.

Спустя каких-то полтора часа биткоин снова устремился в рост, и к 03:22 мск стоил уже рекордных $124 060.

Последние несколько месяцев стоимость самой известной в мире криптовалюты постепенно, но неуклонно растет, свидетельствуют данные статистики.