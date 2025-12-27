Вестник Кавказа

Грузинского полузащитника признали лучшим игроком французского "Меца"

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Георгий Цитаишвили признан лучшим игроком французского "Меца" в январе. Он выступает за клуб с лета 2025 года.

Грузинский полузащитник Георгий Цитаишвили, который выступает за французский "Мец", признал лучшим футболистом команды в январе. Лучшим игроком грузина признали болельщики. 

Отметим, что Цитаишвили играет за "Мец" на правах аренды. Принадлежащий киевскому "Динамо" грузин перешел в стан "темно-бордовых" летом прошлого года. За "Мец" футболист провел 20 матчей в чемпионате, отличившись 2 раза. 

Интересно отметить, что Георгий является сыном Климентия Цитаишвили, который также был футболистом, чья карьера прошла преимущественно на родине, в Израиле и на Кипре.

