В Грузии назвали футболистов года

Лучших футболистов года выбрали в Грузии. Главная награда досталась Хвичи Кварацхелии.

Федерация футбола Грузии обнародовала список игроков года, которые внесли наибольший вклад в развитие спорта.

Лучшим футболистом предсказуемо стал полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия, который вместе с клубом собрал в прошлом сезоне все важнейшие титулы как во Франции, так и на международной арене.

Главным молодым талантом страны признан вингер итальянского "Фрозиноне" Георгий Квернадзе, который в прошлом сезоне отметился 3 голами и 5 голевыми передачами во втором дивизионе Италии.

Лучшим игроком в футзал признан Георгий Гавтадзе, выступающий за команду "Тюмень". Теона Бакрадзе названа лучшей футболисткой страны. Гога Кикачеишвили признан лучшим футбольным судьей.