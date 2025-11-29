Казахстан отправил на экспорт более 70 миллионов тонн нефти

С трех казахстанских нефтяных месторождений по системе Тенгиз - Новороссийск в 2025 году было отправлено на экспорт более 70,5 миллионов тонн нефти, сообщили на заседании, прошедшем в Абу-Даби, управляющие органы КТК.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби в течение двух дней прошли заседания управляющих органов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), завершившиеся сегодня. Как отметили их участники, в 2025 году по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск было транспортировано 70,52 млн т казахстанской нефти, сообщила пресс-служба КТК.

Самый большой объем "черного золота" поступил в систему с месторождения Тенгиз - 36,6 млн т, Карачаганак поставил на экспорт 9,2 млн т нефти, Кашаган - 17 млн т, сообщили на заседании.

"Все объемы нефти, которые фактически были сданы в систему Тенгиз-Новороссийск в 2024 году, транспортированы до Морского терминала КТК и отгружены на танкеры"

- консорциум

Таких показателей удалось достичь, невзирая на проблемы, которые морскому терминалу КТК своими атаками доставили украинские военные: 29 ноября 2025 года пострадал один из трех выносных причалов, с помощью которых нефть загружают на танкеры. Из-за этого Казахстан потерял около 3,8 млн т экспорта нефти, заявило Минэнерго страны.

Участники мероприятия подвели итоги производственной и хозяйственной деятельности компании в 2025 году, а также обсудили планы на текущий год, говорится в сообщении.