Казахстан осудил удары ВСУ по КТК

Министерство энергетики Казахстана осудило удары ВСУ по КТК. Казахстан прорабатывает альтернативные маршруты поставок нефти.

В Минэнерго Казахстана осудили удары ВСУ по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). В ведомстве заявили о недопустимости ударов по международному объекту энергетики и подчеркнули, что подобные действия угрожают глобальной энергетической безопасности.

Астана заявила, что удары по КТК наносят ущерб многим странам, включая Казахстан. Энергетический комплекс центральноазиатской республики сейчас занимается проработкой альтернативных маршрутов экспорта "черного золота". Правительство контролирует ситуацию.

Отметим, что атаки произошла сегодня утром. Беспилотные катера атаковали причал КТК в Новороссийске.

Согласно информации пресс-службы консорциума, причал получил повреждения, работа приостановлена. Утечек нефти в море удалось избежать.