Замглавы МИД РФ и посол Израиля обсудили сектор Газа

Вершинин провел встречу с послом Израиля для обсуждения обстановки в Газе и российско-израильских отношений.

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, в частности вокруг сектора Газа, стала основной темой беседы замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина с послом Израиля в РФ Одедом Йосефом. Об этом информирует российское внешнеполитическое ведомство.

Состоялось детальное обсуждение палестино-израильского конфликта с фокусом на происходящий гуманитарный кризис в палестинском эксклаве на фоне действующего соглашения о прекращении огня и недавно принятой резолюции ООН.

Также стороны обсудили текущие вопросы российско-израильских отношений. Особое внимание было уделено перспективам укрепления связей между государствами и расширение сотрудничества в разных сферах.