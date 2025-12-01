Закрытие Минской группы состоялось благодаря усилиям Баку и Еревана – Фидан

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан прокомментировал недавнее решение ОБСЕ о закрытии Минской группы и назвал его историческим.

Историческое решение закрыть Минскую группу и все структуры, связанные с ней, было принято благодаря усилиям Азербайджана и Армении, такое заявление сделал министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан.

Заявление было сделано на полях заседания СМИД ОБСЕ 4 декабря в Вене.

Кроме того, Фидан подчеркнул роль Анкары в стремлении обеспечить безопасность в мире. В частности, вновь сказал о желании Турции прилагать все возможные усилия в вопросах урегулирования украинского конфликта.

Напомним, очередное заседание Совета министров ОБСЕ проходит в австрийской столице 4-5 декабря.