ОБСЕ окончательно закрыла Минскую группу

В ОБСЕ заявили о полном роспуске Минской группы и связанных с ней структур. Ранее о роспуске группы запросили Баку и Ереван.

Минская группа и все структуры, с ней связанные, полностью распущенны ОБСЕ, сообщили в СМИ, ссылаясь на текст заявления Организации.

Решение было принято после совместного обращения Азербайджана и Армении к финскому председательству в ОБСЕ, также говорится в сообщении.

"Закрытие Минского процесса означает реализацию консенсусного решение от 1 сентября всех 57 государств-участников ОБСЕ после исторической совместной декларации, подписанной в Вашингтоне 8 августа 2025 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и засвидетельствованной президентом США Дональдом Трампом"

– ОБСЕ

Завершение всех процедур означает окончательное закрытие Минской группы как таковой, подчеркнули в Организации.