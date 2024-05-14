Захарова: Минская группа ОБСЕ "закончилась" три года назад

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекратили общение с российской стороной еще в феврале 2022 года. Можно сказать, что тогда и "закончилась" Минская группа, заявила Мария Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня отметила, что по сути Минская группа ОБСЕ не функционирует с февраля 2022 года.

Почти три года назад французские и американские сопредседатели остановили общение с российским коллегой, напомнила представитель МИД РФ. Это было сделано в одностороннем порядке. Все намеченные ранее мероприятия были отменены.

"Ну, в общем, она (Минская группа) на этом и закончилась"

– Мария Захарова

Этот факт, а также то, что Армения признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана по итогам саммита, который прошел в Праге в октябре 2022 года, указывают на то, что Минская группа подлежит роспуску.

Представитель российского МИД выразила надежду, что это улучшит процесс нормализации отношений Баку и Еревана.

"Все это привело к тому, что Минская группа просто утратила предмет своей деятельности. Следовательно, Минская группа, очевидно и логично, подлежит упразднению. Такая назревшая мера призвана способствовать долгожданной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией"

– Мария Захарова