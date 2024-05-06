Ильхам Алиев выступил за упразднение Минской группы ОБСЕ

Председатель ОБСЕ, накануне посетивший Ереван, сегодня встретился в Баку с Ильхамом Алиевым. Темой встречи стал мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и возможность упразднения Минской группы ОБСЕ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем ОБСЕ Яном Боргом высказался за упразднение Минской группы ОБСЕ.

Визит в Баку совершает сегодня действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Мальтийской Республики Ян Борг. Состоялась встреча Ильхама Алиева и Яна Борга, на которой обсуждалась текущая ситуация между Азербайджаном и Арменией.

Председатель ОБСЕ поприветствовал достигнутые сторонами договоренности о демаркации границы и призвал Баку и Ереван поддерживать динамику мирных переговоров.

Азербайджанский президент заметил, что именно Азербайджан инициировал мирный процесс с Арменией, обозначил основополагающие принципы этого процесса, составил текст мирного соглашения. Он рассказал гостю, что на данный момент процесс переговоров продолжается между сторонами с целью продвижения мирной повестки дня.

Лидер Азербайджана напомнил, что Минская группа ОБСЕ не смогла решить проблему оккупации азербайджанских земель, сейчас этой проблемы не существует - Азербайджан решил ее самостоятельно.

«ОБСЕ ничего не сделала для деоккупации территорий Азербайджана. Переговорный процесс, проводимый сопредседателями Минской группы ОБСЕ, также служил продолжению оккупации азербайджанских территорий.

Азербайджан сам положил конец оккупации, обеспечив свою территориальную целостность и суверенитет в соответствии с нормами и принципами международного права и Уставом ООН»

– Ильхам Алиев

Он выразил мнение, что Минская группа ОБСЕ должна быть упразднена.

«Пришло время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты. Азербайджанская сторона подняла этот вопрос, и нет причин, по которым армянская сторона не согласилась бы на него»

–Ильхам Алиев