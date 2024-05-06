Глава парламента Армении и председатель ОБСЕ обсудили переговоры с Азербайджаном 

В понедельник, 13 мая, в Ереване состоялась встреча главы парламента Армении Алена Симоняна и делегации во главе с председателем ОБСЕ, главой МИД Мальты Яном Боргом.
В ходе переговоров стороны поговорили о безопасности на Южном Кавказе, включая нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о взаимодействии Еревана и ОБСЕ.
Симонян поздравил Борга со вступлением в председательство в ОБСЕ.
"Армения привержена мирной повестке дня. Надеюсь, в рамках председательства ОБСЕ Вы будете держать регион Южного Кавказа в центре своего внимания и продвигать с применением необходимого инструментария процесс установления долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном"
– глава армянского парламента
Он также поведал собеседнику о последних деталях переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном.
В свою очередь, председатель ОБСЕ акцентировал внимание на том, что организация готова оказать поддержку мирному процессу между Ереваном и Баку.