Вестник Кавказа

Глава парламента Армении и председатель ОБСЕ обсудили переговоры с Азербайджаном 

встреча председателя ОБСЕ Яна Борга и главы парламента Армении Алена Симоняна
© Фото: официальный сайт парламента Армении
Встреча Алена Симоняна и Яна Борга прошла в понедельник в армянской столице. Центральными темами переговоров стали нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией и взаимодействие Еревана с ОБСЕ. 

В понедельник, 13 мая, в Ереване состоялась встреча главы парламента Армении Алена Симоняна и делегации во главе с председателем ОБСЕ, главой МИД Мальты Яном Боргом. 

В ходе переговоров стороны поговорили о безопасности на Южном Кавказе, включая нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о взаимодействии Еревана и ОБСЕ. 

Симонян поздравил Борга со вступлением в председательство в ОБСЕ. 

"Армения привержена мирной повестке дня. Надеюсь, в рамках председательства ОБСЕ Вы будете держать регион Южного Кавказа в центре своего внимания и продвигать с применением необходимого инструментария процесс установления долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном"

– глава армянского парламента 

Он также поведал собеседнику о последних деталях переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном. 

В свою очередь, председатель ОБСЕ акцентировал внимание на том, что организация готова оказать поддержку мирному процессу между Ереваном и Баку.

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