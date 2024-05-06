Председатель ОБСЕ посетит Баку 14 мая

Председатель ОБСЕ сегодня находится с визитом в Ереване, на завтра у него запланирован визит в Баку. В ОБСЕ приветствуют делимитацию и переговоры о мире между Азербайджаном и Арменией.

Во вторник в Азербайджан прибудет действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Мальты Ян Борг.

"Я начал свой визит на Южный Кавказ сегодня в Ереване. Мы обменялись мнениями о продолжающемся политическом процессе с Азербайджаном, перспективах установления мира. Достижение устойчивого и всеобъемлющего мира остается главным приоритетом ОБСЕ"

– Ян Борг

Он рассказал, что после армянской столицы планирует посетить Азербайджан, чтобы также обсудить мирный процесс в регионе.

"Завтра в Баку я буду обсуждать эти вопросы с азербайджанской стороной"

– Ян Борг

Начало делимитации границы между Азербайджаном и Арменией является важным шагом, заметил председатель ОБСЕ. В организации приветствуют достигнутые сторонами успехи, длительный конфликт на Южном Кавказе может окончательно уйти в историю.

"Мы поддерживаем процесс делимитации между Арменией и Азербайджаном. Переговорный процесс должен проходить в условиях доверия, на равных основаниях. Конфликту, который длится десятилетиями и вызывает страдания, может быть положен конец"

– Ян Борг