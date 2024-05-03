Баку и Ереван договорились продолжать переговорный процесс

В Алматы состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Министры приветствовали прогресс в делимитации границ и договорились продолжать переговоры.

В Алматы сегодня прошли переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении – Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, пишет пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе встречи обе стороны отметили, что приветствуют прогресс в делимитации границ и достигнутые соглашения. В ходе переговоров Байрамов и Мирзоян обсудили положения проекта мирного договора между Баку и Ереваном.

По итогам встречи министры двух государств договорились продолжать вести переговоры по тем вопросам, по которым остаются разногласия.

Стоит добавить, что в рамках визита в Алматы главы ведомств отдельно встретились со своим коллегой Муратом Нуртлеу. Байрамов выразил благодарность Казахстану за организацию переговорного процесса.