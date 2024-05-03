Встреча Баку-Ереван стартовала в Алматы

В Алматы началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении в рамках очередного раунда переговоров по мирному соглашению. Ранее министры провели переговоры с казахстанским коллегой.

Переговоры между руководителями азербайджанского и армянского внешнеполитических ведомств – Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном – стартовали в Алматы.

Встреча министров проходит в рамках переговоров по проекту "Двустороннее соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений".

Как сообщает "Спутник Казахстан", переговоры между главами МИД двух стран проходят в Доме Дружбы, где их встретил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу.

Ранее Байрамов провел двустороннюю встречу со своим казахстанским коллегой, на которой обсуждались отношения между Баку и Астаной.

Позже министр из Казахстана встретился в двустороннем формате с Араратом Мирзояном.

Отмечается, что по итогам встречи министры выступят с заявлением для прессы.

В ходе встречи Байрамов заявил, что регулярные встречи по вопросу нормализации отношений являются важным элементом процесса подготовки мирного договора.

Он отметил, что важным элементов последних переговоров также служит факт заключения протокола 19 апреля, ставший началом процесса делимитации.

"Отрадным фактом является то, что в соответствии с положениями данного протокола, рабочие группы, экспертные группы в установленные сроки и рамки осуществляют работу"

- Джейхун Байрамов

Министр подчеркнул, что в кратчайшие сроки выполнен большой объем работы, а Баку и Ереван произвели разминирование соответствующих участков, уточнили географические координаты и почти закончили установку пограничных столбов.