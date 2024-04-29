Байрамов встретился с главой МИД Казахстана

Джейхун Байрамов провел встречу с Муратом Нуртлеу. Глава МИД Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Алматы, где у него пройдут переговоры с Араратом Мирзояном.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов встретился со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Министры поговорили о двусторонних отношениях, а также обсудили перспективы стратегического партнерства в экономической, инвестиционной и энергетической сферах.

Байрамов также рассказал Нуртлеу об инициативах и позиции Баку в отношении процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, глава МИД Азербайджана прибыл в Алматы с рабочим визитом, где проведет переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.