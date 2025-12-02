США создали дроны на основе иранских разработок – СМИ

Армия США начала оснащать военные части на Ближнем Востоке новыми дронами LUCAS, которые спроектированы на основе иранских Shahed-136. Пентагон считает новую разработку экономически целесообразной.

Военные США начали использовать ударные дроны LUCAS, разработанные на основе иранских Shahed-136, сообщают СМИ.

Иранские разработки взяты за основу по экономическим соображениям. Например, стоимость американского БПЛА MQ-9 Reaper составляет десятки миллионов долларов, тогда как производство конструктивно близкого к Shahed-136 обойдется в несколько десятков тысяч долларов, что позволяет значительно увеличить масштабы производства.

Согласно информации медиа, новые беспилотники, созданные по модели обратного проектирования, начали поступать в военные части, которые действуют на Ближнем Востоке. В частности, новым вооружением оснастят оперативную группу Scorpion Strike.