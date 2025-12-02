Вестник Кавказа

Внук Мухаммеда Али проведет бой на турнире в ОАЭ

Нико Али Уолш сразится с боксером из Уганды на турнире в ОАЭ. Поединок представителей среднего веса рассчитан на 8 раундов.

Внук Мухаммеда Али американец Нико Али Уолш выступит на турнире "IBA.PRO 13", который пройдет в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) на следующей неделе.

Он сразится с боксером Джеремая Ссервадда из Уганды в главном бою предварительного карда. Бой представителей среднего веса рассчитан на 8 раундов.

Напомним, профессиональном ринге Уолш одержал 11 побед, 5 из которых завершились нокаутом. В двух боях победу праздновали его соперники, еще в одном была зафиксирована ничья.

