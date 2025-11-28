Имя самого сильного бойца смешанных единоборств назвали в UFC

В UFC считают самым сильным бойцом смешанных единоборств обладателя чемпионского пояса в полулегком весе. Последний свой поединок он провел минувшим летом.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, кого считает самым сильным бойцом организации.

Он отметил, что на сегодняшний день это чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Поединок между Илией Топурией и Александром Волкановски за титул чемпиона UFC в полулегком весе состоялся в феврале 2024 года. Победу нокаутом во втором раунде одержал Топурия.

Напомним, в конце ноября Топурия объявил о паузе в карьере. Он подчеркнул, что временно не будет участвовать в боях из-за трудностей в личной жизни.