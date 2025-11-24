Топурия взял паузу в выступлениях в UFC

Илия Топурия сделал заявление о своей дальнейшей карьере в смешанных единоборствах. Он подчеркнул, что не планирует выходить на ринг в ближайшие месяцы.

Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия взял паузу в карьере. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

Спортсмен отметил, что не намерен участвовать в боях в первом квартале 2026 года из-за трудностей в личной жизни.

"Поэтому пока хочу сосредоточиться на своих детях и разрешить эту ситуацию как можно скорее. И не хочу задерживать дивизион. UFC организует все необходимые бои, и, как только все проблемы будут мною улажены, я дам знать матчмейкерам, что готов к возвращению"

– Илия Топурия

Напомним, Топурия завоевал чемпионский пояс в полулегком весе, одержав победу над Александром Волкановски на UFC 298. В бою с Максом Холлоуэем на UFC 308 он защитил звание чемпиона.