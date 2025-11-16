Махачев готов сразиться с Гэрри в Белом доме

Ислам Махачев отреагировал на заявление ирландца Йена Гэрри, вызвавшего его на бой после своего поединка с Белалом Мухаммадом, состоявшегося в минувшие выходные. Российский спортсмен отметил, что ему интересно сразиться с Гэрри.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Ислам Махачев намерен провести поединок с Йеном Гэрри из Ирландии.

Об этом российский боец рассказал в беседе с журналистами в аэропорту Махачкалы, передает РБК Кавказ.

В минувшие выходные Гэрри одержал победу над Белалом Мухаммадом в полусреднем дивизионе UFC. После этого поединка он вызвал Махачева на бой.

"Ислам Махачев, теперь я обращаюсь прямо к тебе. У тебя есть обязанность защищать титул против лучшего в мире, и сейчас ты смотришь прямо на него"

– Йен Гэрри

Махачев в Махачкале подчеркнул, что окончательное решение о его следующем сопернике будет за промоушеном.

"Было бы интересно. Хороший боец с хорошей победной серией. Вчера он меня не удивил, но если удивил UFC, то, наверное, будет следующим"

– Ислам Махачев

Напомним, на данный момент Махачев провел 29 боев в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед. В ночь с 15 на 16 ноября он стал двукратным чемпионом UFC, победив в Нью-Йорке австралийца Джека Делла Маддалену.